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Союзмультфильм планирует выпускать детскую и подростковую одежду

05.04.2017  07:46

Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпуск детской и подростковой одежды, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление председателя правления киностудии Юлианы Слащевой в рамках Московского культурного форума.

Одежда будет ориентирована на массовый сегмент, хотя и брендовое направление также киностудию интересует, так как виден спрос на него.

«Эта программа нам очень интересна, - рассказала Юлиана Слащева. - Мы ждем не столько доходов, сколько ждем репутационного имиджевого эффекта». Ранее она рассказывала, что на своей странице в сети Instagram Юлиана Слащева опубликовала снимок в кремово-розовом свитшоте с фирменной узнаваемой надписью «Ну, погоди!» «Я получила 400-600 запросов на аналогичные свитшоты», – отметила глава кинокомпании.
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