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Курское швейное предприятие «Ханой» намерено расширить ассортимент

05.04.2017  07:50

Российско-вьетнамское предприятие «Ханой», работающее в Курской области, намерено расширить производство, в связи с чем готовится к модернизации.

Как сообщает ГТРК Курск, соответствующее соглашение было подписано руководством предприятия с администрацией области. Как подчеркнул председатель областного комитета промышленности, транспорта и связи Сергей Шаталов, комментируя соглашение, «люди шьют одежду, производят продукцию. Зарплата средняя - 25 тысяч. Это очень хорошо для швейного производства. Но вы понимаете, что рынок швейной продукции сейчас перенасыщен, со сбытом весьма и весьма тяжело. В основном сегодня сбыт происходит через Москву. Сегодня задачи поставлены, чтобы они открыли свои фирменные магазины».

В 2016 году инвестиции «Ханой» составили более 9 млн рублей. Произведено продукции почти на 70 млн рублей.
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