Новости
НачалоНовостиВ конце апреля в Омске пройдет фестиваль кожевников
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

В конце апреля в Омске пройдет фестиваль кожевников

06.04.2017  08:00

В апреле в Омске впервые состоится фестиваль кожевников, сообщает портал правительства Омской области. В мероприятии примут участие мастера из России и стран СНГ, которые поделятся опытом обработки кожи и производства кожаных изделий.

Организаторы мероприятия - Российская гильдия кожевников и журнал «Кожевенное дело» планируют провести мастер-классы и дискуссии по окраске и тиснению кожи, маркетингу и техническому оснащению производств.

В Омске проходит большое количество мероприятий, связанных с развитием легкой промышленности, среди которых, международные и региональные фестивали моды, выставки, посвященные народным промыслам и «индустрии красоты». Теперь перечень омских отраслевых мероприятий пополнится Всероссийским фестивалем кожевников.
Просмотров: 61
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1277 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте