06.04.2017 08:00

В апреле в Омске впервые состоится фестиваль кожевников, сообщает портал правительства Омской области. В мероприятии примут участие мастера из России и стран СНГ, которые поделятся опытом обработки кожи и производства кожаных изделий.

Организаторы мероприятия - Российская гильдия кожевников и журнал «Кожевенное дело» планируют провести мастер-классы и дискуссии по окраске и тиснению кожи, маркетингу и техническому оснащению производств.

В Омске проходит большое количество мероприятий, связанных с развитием легкой промышленности, среди которых, международные и региональные фестивали моды, выставки, посвященные народным промыслам и «индустрии красоты». Теперь перечень омских отраслевых мероприятий пополнится Всероссийским фестивалем кожевников.