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Ассоциация «Народные художественные промыслы России» подвела итоги 2016 года

07.04.2017  10:30

5 апреля в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась XXXII конференция Ассоциации «Народные художественные промыслы России», которая подвела итоги деятельности ассоциации за 2016 год.

Конференция Ассоциации «Народные художественные промыслы России» 5 апреля 2017 года. Фотография Валентины Кузнецовой, ИА «РИА Мода»

В работе конференции приняли участие:

  • Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
  • Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;
  • Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
  • Виктор Калинин, действительный член Российской академии художеств;
  • Геннадий Дрожжин, председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России»;

а также представители более 50 организаций народных художественных промыслов, образовательных учреждений, культурных центров и музеев.

Были обсуждены законодательные инициативы по совершенствованию мер государственной поддержки промыслов; вопросы, регулирующие деятельность организаций промыслов в современных условиях; вопросы защиты авторских прав производителей продукции народных художественных промыслов; перспективы развития учебных заведений в сфере народных промыслов.

Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, сообщила, что в прошлом году объем предоставленных из федерального бюджета средств организациям НХП был увеличен на треть по сравнению с 2015 годом. Государственная поддержка была оказана 284 организациям народных художественных промыслов получили государственную поддержку в 2016 году. С учетом объема выпадающих доходов бюджета от предоставленных налоговых льгот, а также поддержки субъектов Российской Федерации, государственная поддержка составила более 1,1 млрд. рублей. При этом, объем производства изделий НХП в денежном выражении достиг 5,5 млрд. рублей: таким образом каждый пятый рубль в отрасли – поддержка государства. Санкт-Петербург, Кировская область и Республика Дагестан - в числе лидеров по объему оказанной поддержки.

«Мы прошли этап, когда только сохраняли и возрождали. Сейчас мы должны перейти к этапу развития. Главный тезис 2017 года в этом», - подчеркнула Гульназ Кадырова.

Напомним, что Ассоциация «Народные художественные промыслы России» объединяет около 250 организаций промыслов, расположенных в 64 регионах Российской Федерации.

Фотография Валентины Кузнецовой, ИА «РИА Мода».
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