07.04.2017 10:30

5 апреля в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась XXXII конференция Ассоциации «Народные художественные промыслы России», которая подвела итоги деятельности ассоциации за 2016 год.

В работе конференции приняли участие:

Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Виктор Калинин, действительный член Российской академии художеств;

Геннадий Дрожжин, председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России»;

а также представители более 50 организаций народных художественных промыслов, образовательных учреждений, культурных центров и музеев.

Были обсуждены законодательные инициативы по совершенствованию мер государственной поддержки промыслов; вопросы, регулирующие деятельность организаций промыслов в современных условиях; вопросы защиты авторских прав производителей продукции народных художественных промыслов; перспективы развития учебных заведений в сфере народных промыслов.

Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, сообщила, что в прошлом году объем предоставленных из федерального бюджета средств организациям НХП был увеличен на треть по сравнению с 2015 годом. Государственная поддержка была оказана 284 организациям народных художественных промыслов получили государственную поддержку в 2016 году. С учетом объема выпадающих доходов бюджета от предоставленных налоговых льгот, а также поддержки субъектов Российской Федерации, государственная поддержка составила более 1,1 млрд. рублей. При этом, объем производства изделий НХП в денежном выражении достиг 5,5 млрд. рублей: таким образом каждый пятый рубль в отрасли – поддержка государства. Санкт-Петербург, Кировская область и Республика Дагестан - в числе лидеров по объему оказанной поддержки.

«Мы прошли этап, когда только сохраняли и возрождали. Сейчас мы должны перейти к этапу развития. Главный тезис 2017 года в этом», - подчеркнула Гульназ Кадырова.

Напомним, что Ассоциация «Народные художественные промыслы России» объединяет около 250 организаций промыслов, расположенных в 64 регионах Российской Федерации.





Фотография Валентины Кузнецовой, ИА «РИА Мода».