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Компания «Смена» открыла новый магазин в Мытищах

07.04.2017  10:57

Новый фирменный магазин «Смена» открылся в ТЦ «Красный Кит» по адресу: Мытищи, Шараповский проезд, владение 2, этаж 3, павильон С16.

Продукция МПШО «Смена» продается во многих регионах России.

МПШО «Смена». Фотография с сайта предприятия

Напомним, что предприятие «Смена» создано в 1936 году для производства детской одежды. В 1950–1990-е годы «Смена» стала одним из ведущих и передовых предприятий российской легкой промышленности. В настоящее время компания АО «МПШО Смена» по-прежнему выпускает детскую одежду, являясь ведущим производителем школьной формы.

Фотография с сайта компании.
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