07.04.2017 12:22

Сегодня в Музейно-культурном центре «Дом купца Г.В. Тетюшинова» в Астрахани открывается выставка художника-модельера Ирины Кунавиной «Если бы костюмы заговорили...», сообщает правительственный портал региона.

На выставке будут представлены более 30 авторских работ и галерея фотографий. Народные костюмы создавались Ириной Кунавиной вместе с коллективом фирмы «Атель-Е», в которой трудятся профессионалы высокого класса: художники, портные, вышивальщицы, обувщики.

Коллекция «Астрахань», состоящая из костюмов-образов («Лебедь», «Лотос», «Вода», «Солнце»), по словам автора, — это признание в любви родному краю.

Во время работы выставки планируется проведение концертов с участием творческих коллективов в костюмах, созданных Ириной Кунавиной. В концертах примут участие Губернаторский ансамбль песни и танца, ансамбль традиционной песни астраханских казаков, творческие коллективы «Скоморошина» и «Астраханские тайны», народные ансамбли в селе Замьяны и городе Харабали, «Театр Танца» и «Сельские резиденты», ведущие шоу-программ, воспитанники детских хореографических студий и вокальных групп.