10.04.2017 08:08

20-22 апреля в выставочном комплексе Большого Гостиного двора «Гостинка art» состоится фешн-маркет, который пройдет в рамках международного конкурса «Стиль. Мода. Качество», сообщает «Центр развития и поддержки предпринимательства» Санкт-Петербурга.

Организаторы фешн-маркет: Санкт-Петербургская палата моды, Первый Санкт-Петербургский клуб деловых женщин при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

К участию в фешн-маркете приглашаются:

малые предприятия ((производители одежды, обуви и аксессуаров),

молодые дизайнеры (студенты и выпускники профильных ВУЗов и СУЗов в возрасте от 16 лет).

За плату участникам будут предоставлены стенды площадью 4 кв. м. со стандартным набором оборудования с возможностью индивидуального декорирования своей экспозиции.

Условия участия можно узнать по телефону 8 (911) 926-37-80 или электронной почте secretary@ctf-spb.ru.