10.04.2017 08:32

Банк ВТБ и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает группе возобновляемую кредитную линию объемом 1,4 млрд рублей и сроком на 5 лет, сообщается на сайте компании.

В результате сделки общий лимит кредитования, предоставленный Банком «Обуви России», увеличился до 3,5 млрд рублей. Привлеченные денежные средства компания направит на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности.

В 2016 году компания увеличила выручку на 11% — до 10 млрд рублей; чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей; розничные продажи обуви приросли на 10%.

В 2017 году компания будет дальше повышать качество розницы, развивать финансовые сервисы и увеличивать объемы производства.





Напомним, что группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших обувных ритейлеров России, работает в среднеценовом сегменте обувного рынка. Группа была основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске.