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«Мир детства» провела рестайлинг бренда «Курносики»®
13.04.2017 07:03
Компания «Мир детства» провела рестайлинг локомотивного бренда компании «Курносики»®, говорится в сообщении ритейлера детской продукции.
Товары под брендом «Курносики»® уже представлены в рознице и поступили в продажу.
«Внимание потребителей напрямую связано с заметностью товара на полках. Внешний вид товаров, запоминающаяся упаковка - очевидное средство отстройки от конкурентов», - констатировала бренд-менеджер бренда «Курносики»® Ксения Титова.
Рестайлинг, проведенный в сотрудничестве с агентством Getbrand, положит начало новому этапу развития известного российского детского бренда, уверены в компании. В рамках рейтайлинга был разработан новый контрастный логотип; выбран новый оттенок желтого фона; используются современные шрифты. Под руководством российского дизайнера Андрея Рожкова создаются рисованные истории с персонажами-курносиками, сопровождающие каждый товар.
«Рестайлинг логотипа с помощью корректировки используемых цветов и образов поможет лучше донести до потребителя качества марки», – подчеркнула творческий директор Getbrand Лина Назырова, - В логотипе появились силуэты бабочек – деликатная деталь, которая добавляет бренду эмоциональности. Бабочки передают ощущение полета, счастья материнства, гармонии, такого состояния счастливой эйфории».
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