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Подведены итоги Международного специализированного выставочного проекта «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch
17.04.2017 10:54
С 14 по 17 марта 2017 года в Москве, в ВК «Гостиный двор» прошёл 28-й международный специализированный выставочный проект «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch, сообщают организаторы.
В объединенном выставочном проекте приняли участие около 300 российских и 12 зарубежных компаний из 9 стран мира: Германии, Франции, Бельгии, Белоруссии, Украины, Турции, Ирана, Непала, Вьетнама.
Были представлены ювелирные украшения, столовые приборы, подарки из драгоценных металлов, украшенные драгоценными камнями, часы, бижутерия и модные аксессуары.
Представители отрасли: производители, поставщики, дистрибьюторы - встретились с постоянными партнерами, нашли новых клиентов, получили много заказов.
Этой весной выставочный проект посетили 20 990 специалистов, из них 6 600 - из регионов РФ, 181 - из зарубежных стран и 14 209 - из Москвы и Московского региона. Среди них: байеры, дистрибьюторы, региональные дилеры, представители оптово-закупочных компаний, крупных торговых сетей, директоры и менеджеры по закупкам розничных магазинов, специализированных салонов, интернет-магазинов, телемагазинов, представители fashion-индустрии, дизайнеры, корпоративные заказчики – представители органов власти, администрации городов, общественных организаций, транснациональных корпораций, банков, VIP-персоны и многие другие. 40% посетителей посетили выставки впервые.
На выставки приехали заказчики от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Мурманска до Ашхабада, из Крыма и Казахстана.
По мнению ведущих специалистов компаний-участников международной специализированной выставки «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery, на рынке бижутерии прослеживаются следующие тенденции:
С отзывами участников выставочного проекта «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery можно ознакомиться в видеорепортаже -https://youtu.be/se3yMQ2Lilc
Выставочный проект проходит при поддержке Правительства Москвы. Организаторы проекта являются членами Московской торгово-промышленной палаты и Ассоциации производителей и поставщиков подарков, посуды и бижутерии.
Следующий выставочного проекта «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch пройдет с 19 по 22 сентября 2017 года, в Москве, в ВК «Гостиный Двор».
Проект «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - единственный в Восточной Европе, который объединяет всех представителей сегмента модных и авторских украшений и аксессуаров, ведущих производителей и поставщиков, представителей отрасли.
Оргкомитет: +7 (495) 729-31-38, +7 (495) 972-48-31, www.gifts-expo.com
Фотографии предоставлены организаторами.
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