17.04.2017 10:54

С 14 по 17 марта 2017 года в Москве, в ВК «Гостиный двор» прошёл 28-й международный специализированный выставочный проект «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch, сообщают организаторы.

В объединенном выставочном проекте приняли участие около 300 российских и 12 зарубежных компаний из 9 стран мира: Германии, Франции, Бельгии, Белоруссии, Украины, Турции, Ирана, Непала, Вьетнама.

Были представлены ювелирные украшения, столовые приборы, подарки из драгоценных металлов, украшенные драгоценными камнями, часы, бижутерия и модные аксессуары.

Представители отрасли: производители, поставщики, дистрибьюторы - встретились с постоянными партнерами, нашли новых клиентов, получили много заказов.

Этой весной выставочный проект посетили 20 990 специалистов, из них 6 600 - из регионов РФ, 181 - из зарубежных стран и 14 209 - из Москвы и Московского региона. Среди них: байеры, дистрибьюторы, региональные дилеры, представители оптово-закупочных компаний, крупных торговых сетей, директоры и менеджеры по закупкам розничных магазинов, специализированных салонов, интернет-магазинов, телемагазинов, представители fashion-индустрии, дизайнеры, корпоративные заказчики – представители органов власти, администрации городов, общественных организаций, транснациональных корпораций, банков, VIP-персоны и многие другие. 40% посетителей посетили выставки впервые.

На выставки приехали заказчики от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Мурманска до Ашхабада, из Крыма и Казахстана.

По мнению ведущих специалистов компаний-участников международной специализированной выставки «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery, на рынке бижутерии прослеживаются следующие тенденции:

Скоротечная мода, как следствие, быстрая сменяемость коллекций, обеспечивает потребительский спрос и продажи бижутерии.

Мода на бижутерию, как на женскую, так и на мужскую преобладает над выбором потребителей, объем рынка бижутерии в денежном выражении прирос на 5% по сравнению с предыдущими годами. Высокий уровень потребления отмечен в Центральном, Уральском и Дальневосточном Федеральных округах.

В среднесрочной перспективе объем розничного рынка бижутерии в стоимостном выражении покажет положительную динамику развития в 2015-2018 гг. Совокупный среднегодовой темп прироста (CAGR) составляет 8%.

Тенденция увеличения моды на этнику и гламур.

Увеличение роли в предложении недорогой бижутерии из Франции, Чехии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Южной Кореи.

Изделия российских производителей завоевывают свое место на рынке украшений.

Вырос спрос на бижутерию ценовой категории 100-500 рублей: китайскую, афганскую, сирийскую, польскую, литовскую, таджикскую, монгольскую, украинскую, нигерийскую и другую.

Тенденции летне-весеннего периода – очень крупные украшения. Главные тренды сезона – оригинальность, яркость, экстравагантность. Многоярусные массивные ожерелья, крупные цепи, подвески с керамикой, камнями в этническом цыганском стиле, парные браслеты, аксессуары из кожи и ткани.

Флористические мотивы. Хит сезона – венки и диадемы, повязки, заколки, шпильки. Кольца, сережки, подвески, ожерелья, браслеты с жемчугом, бирюзой, стразами и другие.

С отзывами участников выставочного проекта «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery можно ознакомиться в видеорепортаже -https://youtu.be/se3yMQ2Lilc

Выставочный проект проходит при поддержке Правительства Москвы. Организаторы проекта являются членами Московской торгово-промышленной палаты и Ассоциации производителей и поставщиков подарков, посуды и бижутерии.

Следующий выставочного проекта «Подарки. Весна 2017» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch пройдет с 19 по 22 сентября 2017 года, в Москве, в ВК «Гостиный Двор».

Проект «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - единственный в Восточной Европе, который объединяет всех представителей сегмента модных и авторских украшений и аксессуаров, ведущих производителей и поставщиков, представителей отрасли.

Оргкомитет: +7 (495) 729-31-38, +7 (495) 972-48-31, www.gifts-expo.com





Фотографии предоставлены организаторами.