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Праздник «Все оттенки весны» пройдет в Смоленском пассаже
17.04.2017 22:54
20 апреля в «Смоленском пассаже» состоится праздник моды и красоты «Все оттенки весны».
Гости смогут увидеть модные показы от ведущих фешн-брендов: Bosco Family, Inna Zhirkova, Макухин, Fabiana Filippi, Bottega Giotti, Icon suit, «Кашемир и Шелк», а также эксклюзивный показ шляп от студии GallaDance.
Специальные гости показов: Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич, Андрей Чадов, Анастасия Задорожная и другие звезды кино и шоу-бизнеса.
Пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению подарочных цветочных композиций от цветочной мастерской Blumenberg, а также угощение диетическими десертами для детей и взрослых «Ягода малина».
Весь вечер будет звучать живая музыка, состоится выступление победителя шоу «Фактор-А» Сергея Савина.
В программе также - перфомансы, дегустации, лотерея.
Изображение предоставлено организаторами праздника.
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