17.04.2017 22:54

20 апреля в «Смоленском пассаже» состоится праздник моды и красоты «Все оттенки весны».

Гости смогут увидеть модные показы от ведущих фешн-брендов: Bosco Family, Inna Zhirkova, Макухин, Fabiana Filippi, Bottega Giotti, Icon suit, «Кашемир и Шелк», а также эксклюзивный показ шляп от студии GallaDance.

Специальные гости показов: Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич, Андрей Чадов, Анастасия Задорожная и другие звезды кино и шоу-бизнеса.

Пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению подарочных цветочных композиций от цветочной мастерской Blumenberg, а также угощение диетическими десертами для детей и взрослых «Ягода малина».

Весь вечер будет звучать живая музыка, состоится выступление победителя шоу «Фактор-А» Сергея Савина.

В программе также - перфомансы, дегустации, лотерея.

Место проведения: ТДК «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 Время: с 16.00. Вход: свободный. Аккредитация для СМИ: Иванова Татьяна +7 (926) 155-21-82, Tan_ivan@mail.ru





Изображение предоставлено организаторами праздника.