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Праздник «Все оттенки весны» пройдет в Смоленском пассаже

17.04.2017  22:54

20 апреля в «Смоленском пассаже» состоится праздник моды и красоты «Все оттенки весны».

Гости смогут увидеть модные показы от ведущих фешн-брендов: Bosco Family, Inna Zhirkova, Макухин, Fabiana Filippi, Bottega Giotti, Icon suit, «Кашемир и Шелк», а также эксклюзивный показ шляп от студии GallaDance.

Специальные гости показов: Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич, Андрей Чадов, Анастасия Задорожная и другие звезды кино и шоу-бизнеса.

Праздник «Все оттенки весны». Изображение предоставлено организаторами праздника

Пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению подарочных цветочных композиций от цветочной мастерской Blumenberg, а также угощение диетическими десертами для детей и взрослых «Ягода малина».

Весь вечер будет звучать живая музыка, состоится выступление победителя шоу «Фактор-А» Сергея Савина.

В программе также - перфомансы, дегустации, лотерея.

Место проведения: ТДК «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3

Время: с 16.00.

Вход: свободный.

Аккредитация для СМИ: Иванова Татьяна +7 (926) 155-21-82, Tan_ivan@mail.ru

Изображение предоставлено организаторами праздника.
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