17.04.2017 23:16

7 апреля в шоу-руме Audi City Moscow состоялся 8-ой этап социального проекта Fashion Future, направленного на поддержку начинающих дизайнеров из разных уголков России.

Первой на подиуме Fashion Future появилась коллекция дизайнера из Екатеринбурга Ольги Стопычевой Lady Spacial. Коллекция подчеркнуто женственная, в ней преобладают светлые цвета, лаконичный крой и легкая вышивка. Виталий Кравиц, основатель бренда мужской одежды The Kravets, представил коллекцию casual и smart-casual, где преобладали цвета сафари, несколько хулиганские образы дополнялись стильными босоножками и иногда подтяжками. Позиция марки – золотая середина между массовостью и эксклюзивностью. Третьим участником показа стал партнер проекта магазин Kalina Shop, представивший сразу нескольких российских дизайнеров.

Сообщается, что Kalina Shop подготовил подарок для всех участников показа: бесплатное месячное размещение одежды в своем корнере в «Афимолл Сити». Основатель бутика Russian Fashion Roots Ася Рязанкина среди участников Fashion Future выделила Ольгу Стопычеву. Дизайнеру предоставилась возможность в течение месяца размещаться в бутике в «Модном сезоне». Агентство по спецпроектам Beauty Brands Moscow так же не осталось в стороне и предложило начинающим дизайнерам разместить вещи в своем бутике в «Метрополисе».

Основатель проекта Папин Апроян признался, что год пролетел очень незаметно, изначально закладывалось провести мероприятие один раз, а получилось уже 8. «Для нас это огромное счастье, потому что проект реально помогает молодым талантливым ребятам», - сказал основатель проекта.

«Цель проекта - рассказать о российских производителях, молодых дизайнерах, поддержать их и заявить о себе. Всем известно, что открыть свой шоу-рум или арендовать помещение в ТЦ очень дорого. Через несколько лет благодаря тем условиям, которые мы создаём для участников проекта, мы получим сильный и устойчивый бизнес в виде российских раскрученных брендов, которые в свою очередь будут создавать рабочие места и позиционировать нашу страну как производителя высококачественной одежды», - приводятся в пресс-релизе слова Папина Апрояна.

Музыкальное настроение вечера создавала группа из Минска Maximalism, а ведущим вечера выступил Игорь Богданов («Авторадио»).

Так же организаторы сообщают, что в конце мая планируется Всероссийский фестиваль студенческой моды, в котором примут участие 15 дизайнеров. Подробности пока не раскрываются.

Фотографии предоставлены организаторами.