19.04.2017 00:51

С 10 по 16 апреля в Москве прошла XIII неделя моды Estet Fashion Week, организатором которой является ювелирный дом «Эстет».

Впервые неделя состояла из 7 дней показов коллекций одежды, ювелирных украшений и аксессуаров модельеров России, Белоруссии, Испании, Ливана.

В первый раз в показах приняли участие дети-модели из Китая.

«Идея проводить недели моды родилась не на пустом месте, а от необходимости демонстрировать предметы нашего творчества – ювелирные украшения. Раньше мы для этого устраивали отдельные показы, но мы так часто стали выпускать коллекции, что понадобилась уже полноценная неделя моды. По совету своего друга и партнёра Вячеслава Зайцева, с которым мы проводили разовые показы, я решил организовывать такие недели», – рассказал основатель и президент ювелирного дома «Эстет» Гагик Геворкян.

Открыл Estet Fashion Week совместный показ Дома моды Slava Zaitsev и ювелирного дома «Эстет» (бренд Gevorkyan).

Состоялись коллективные показы представителей Ассоциации модельеров России и дизайнеров-полуфиналистов VII Международного московского конкурса молодых модельеров. Показы брендов детской одежды проходили 2 дня. Кроме того, были представлены дизайнерские коллекции повседневной, вечерней и свадебной моды.

Жюри, в которое вошли: Вячеслав Зайцев, топ-стилист Сергей Зверев, астролог Павел Глоба, певицы Надя Ручка (гр. «Блестящие»), Светлана Разина (экс-«Мираж», «Фея»), певец и продюсер Владимир Лёвкин (экс-«На-на»), главный редактор «РИА Мода» Валентина Кузнецова и другие, выбрали победителей в трёх номинациях:

«Лучшая детская коллекция» - Querida Philippa (Испания);

«Лучшая ювелирная коллекция» - «Киэрге» (Россия, Якутия);

«Лучшая коллекция одежды» - Lamalin (Ливан).

Отметим, что бренд «Киэрге» получил эту награду на Estet Fashion Week во второй раз.

В рамках деловой программы состоялись круглые столы с участием искусствоведов, дизайнеров, журналистов и экспертов в области моды, которые обсудили современные тренды ювелирной моды и опыт выхода российских дизайнеров на западный рынок, затронули тему детского модельного бизнеса. Во время круглого стола на тему «Мода и революция» собравшиеся смогли узнать о том, как революция 1917 года отразилась на моде XX века.

В концертной программе приняли участие: заслуженная артистка России Анита Цой, Елена Максимова, Владимир Лёвкин, Светлана Разина, Viva, Александр Балыков, детская студия «Непоседы», Сара Окс, шоу-балет «Quintessence», танцевальная студия «Киликия», Владимир Преображенский («Бостонское чаепитие»), Александр Блинов, Lilit, VIA-Летта, Татьяна Кривцева, Агнета Линчевская, Марина Корвин, Анна Гайченя, Джулия Фьюрис, Ксения Держнева, Кристина Рогозянская, Анна Малиновская, Ксения Деви, Татьяна Тузова, студия «Юная леди», Игорь Прэйс, Саванна, Карина Эвн, Саванна, Вартан Вирабян.

Участниками Estet Fashion Week сезона весна/лето 2017 стали:

Дом моды SlavaZaitsev,

Querida Philippa (Испания),

Lamalin (Ливан),

Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Тамара Добролюбова, Елена Старикова, Наталья Ледерер, Лариса Болдырева, Светлана Диво (Пушкина),

L’erede,

Kanounov,

Stilnyashka,

«ДушеГрея»,

FashionStyle,

Оксана Негода,

Алина Стаканова,

Almast studio,

Leya.me,

VladimirDegtyarev,

МКММ (Международный «Московский Конкурс Молодых Модельеров»),

Romanovichforkids,

Дом моды Веры Домокош,

проект журнала QueenCity (Екатерина ХандриковаSladaFashion, LanaMorozova, Мария Пугачева, MilaKlement, Катя Мурмилова, ModaNoTime& LANA ANISIMOVA, Екатерина Никитина),

Monnalisa,

OlgaLyutich (Белоруссия),

BlueJasmine,

Nana Minasyan,

Stasia&Stasia,

Desalitto,

StefaniaPinyagina,

Demi & MG,

Bestfriendgroup и др.

Внеделе приняли участие ювелирные и часовые бренды:

Gevorkyan,

Escada,

Ника,

ЮЗ «Эстет»,

TechnoMarine,

BijouTresor,

«Ани М»,

Alcozer&J,

GohfeldJewellery,

Zlata,

«Киэрге»,

PhilippedeCheron,

YKstyle.

Партнёры:

Официальные партнеры по стилю – бренд Demi (Япония), Мастерские стиля Марины Гавриловой — MGsalons, компания Kerarganic, официальный партнер по визажу — компания Estel Shine; Британская высшая школа дизайна, Союз русских байеров, МВЦ «Музей Моды», ТТЦ «Останкино», Модельное агентство ArtStatus, Евпаторийский завод классических вин, event-отель Конаково Ривер Клаб, Детское модельное агентство Top Secret kids, изысканные сладости и гастрономия премиум-класса Bateel, салон «Легран», свадебное агентство «Shebi», косметический бренд DryDry, мастерская мороженого «Айскрафт», Meхико, сухие шампуни Colab Dry Shampoo, Фонд Диалог-Арт, косметика для зубов Beverly Hills Formula, торговая марка Brush-Baby, Формула омоложения G-Derm, косметический бренд Skinlite, парфюмерный бар Aroma Event, косметика четвертого поколения Institute Estelare, клиника «Милавея», декоративная косметика для визажистов Make-up-Secret Professional.

Режиссер-постановщик — Дарья Черныш.

Конферанс программы — шоумен и режиссер Борис Черкасов и телеведущая Анна Грачевская.

Информационные партнеры:

Генеральный телепартнер – телеканал Russian Music Box

Официальные инфопартнеры:

«Дорогое удовольствие», «Аргументы недели», «Модный magazine», ИА Intermedia, ИА Intermoda, «РИА Мода», «Навигатор ювелирной торговли», Ювелир.Info, «Мини Мода», Fashion Хит, Kids Club, Linda, порталы Fashion Education, podium.life, Fashion Concert, Mode-art, МоdaNews, «Мир моды», Esque, «Бизнес-Диалог Медиа», Lanfeng Media (Китай), TopPrime, Moda247.ru

Следующий сезон Estet Fashion Week намечен на 13-19 ноября 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.