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Бренд Ballin выпустил коллекцию обуви из кожи craquelé

24.04.2017  09:30

Отличительной особенностью новой коллекции Ballin стал эффект потрескавшейся кожиаллюзия на старинные рисунки и орнаменты, сообщается в пресс-релизе компании.

Еще яо времена Византии прием craquelé использовался искусными мастерами по живописи для придания своим произведениям органичности и неповторимости. Гравюры XIV-XV вв. и послужили вдохновением для мастеров бренда.

Коллекцию Ballin сезона весна-лето 2017 отличает яркая цветовая палитра: аквамарин и нежный розовый; золото, серебро и бронза.

Ключевые модели коллекции — изящные босоножки на шпильке, модели с круглым носком на устойчивом каблуке, балетки и сандалии на протекторной подошве. Акцент сделан на моделях с лентами-завязками, напоминающих пуанты балерин.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.

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