В сезоне весна-лето 2017 дизайнеры Levi’s® расширили линейку футболок с переизданным логотипом, сообщает компания.

В 1979 году Levi’s® одел спортсменов Панамериканских игр, где впервые был представлен спортивный логотип. Он был разработан в патриотичных цветах флага США – красном, белом и синем. Одежда для Панамериканских игр стала прототипом к официальной спортивной форме летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. Именно тогда логотип приобрел большую популярность. Levi’s® предоставил одежду 800 американским спортсменам и 60 000 сотрудникам. Логотип стал частью униформы для участников эстафеты Олимпийского огня, протяженностью 17 700 км, в Лос-Анджелесе.

Вдохновившись оригинальной Олимпийской экипировкой 1984 года, бренд Levi’s® возвращается с изображением ретро-спортивного логотипа в современной интерпретации на футболках и толстовках.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.