Новое пространство Levi’s® появится на втором этаже концептуального универмага «Цветной», сообщается в пресс-релизе компании.

Помимо основных сезонных коллекций Levi’s® в «Цветном» будет эксклюзивно представлена премиальная линия Made&Crafted®. Она была впервые презентована весной 2010 года в Амстердаме.

В новом пространстве будет также доступна расширенная весенне-летняя коллекция Orange Tab, возрожденная в этом сезоне.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.