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Levi’s® откроет магазин в «Цветном»
26.04.2017 11:06
Новое пространство Levi’s® появится на втором этаже концептуального универмага «Цветной», сообщается в пресс-релизе компании.
Помимо основных сезонных коллекций Levi’s® в «Цветном» будет эксклюзивно представлена премиальная линия Made&Crafted®. Она была впервые презентована весной 2010 года в Амстердаме.
В новом пространстве будет также доступна расширенная весенне-летняя коллекция Orange Tab, возрожденная в этом сезоне.
Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.
Фотография предоставлена компанией.
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