06.05.2017 10:26

6-8 июня в Москве пройдет фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий», в котором примут участие и специалисты fashion-маркетинга, сообщается на сайте мероприятия.

На площадке фестиваля «Серебряный Меркурий» встретятся для взаимодействия игроки рынка маркетинговых коммуникаций: агентства, компании-рекламодатели, представители профессиональных СМИ и др. Кроме того, организаторами приглашены представители смежных творческих профессий: режиссеры, модельеры, архитекторы, художники и многие другие. «Это дает возможность находить новые идеи на стыке индустрий», - убеждены организаторы.

Так fashion-индустрия на фестивале будет представлена следующими выступающими:

Александра Калошина , владелец, генеральный директор бренда Radical Chic Owner,

, владелец, генеральный директор бренда Radical Chic Owner, Татьяна Комиссарова , профессор, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса, НИУ ВШЭ,

, профессор, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса, НИУ ВШЭ, Эдуард Остроброд , вице-президент Sela,

, вице-президент Sela, Анна Лебсак-Клейманс , соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group,

, соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group, Жак фон Полье , граф, владелец, генеральный директор бренда «Ракета»,

, граф, владелец, генеральный директор бренда «Ракета», Антон Алфер , генеральный директор Alfer Group,

, генеральный директор Alfer Group, Дмитрий Тимуршин , CEO, Freedom Team

, CEO, Freedom Team Екатерина Ножкина , руководитель проекта, Trend Island

, руководитель проекта, Trend Island Иван Слуговин, руководитель CRM, Kupivip.ru

Программа фестиваля состоит из лекций, дискуссий, мастер-классов, семинаров и баттлов на различные темы, связанные с маркетингом и рекламой.

Темы для обсуждения: «Управление модой, которая управляет нами», «Технологии, способные сделать вас первыми на рынке. Жемчужины новейших российских технологий в бизнесе», «Omni-channelmarketing – как это по-русски?», «Баттл: Новое Средневековье? Другое поколение потребителей контента – где границы дозволенного для привлечения внимания?», «Дизайн реального мира. То, что определяет наше отношение к окружающему миру – это дизайн. Как ощутить его настоящее и будущее» и многие другие.

В рамках фестиваля «Серебряный Меркурий» пройдет конкурс рекламных и других коммуникационных компаний. В перечне конкурсных номинаций: «Реклама Instore», «Trade marketing & Shopper marketing/CatMan», «Потребительский брендинг», «Лучшие рекламные кампании в индустрии: Мода и стиль» и другие.