Во время визита на производство Холлофайбер® французский художник-модельер и производственник граф Владимир Викью, партнер Пьера Кардена, поделился размышлениями об индустрии моды, сообщается в пресс-релизе компании «Термопол».

Владимир Викью заметил, что «…рынком одежды сейчас правят глянцевые журналы, медиа и пресса, а также производители материалов, лоббирующие массовое внедрение своих технологий в одежду, все более и более перенимающую черты униформы. Возникает парадокс: одежды много, а купить нечего! Почему так? Потому что практически все одно и то же. Навязывается мнение, что вот это дОлжно носить, а вот это не дОлжно. Современная мода зависит от массового рынка потребления и от массового производства материалов. И здесь у нас с вами, как с производством уникальных нетканых материалов, есть общее. Мне важно, что ваши материалы Холлофайбер® можно использовать как в массовых сериях, так и в авторских изделиях, создавая неповторимый стиль вещи и ее владельца».

Вместе с тем, модельер отметил, что сегодня модой правят предприятия текстильной и легкой промышленности, а «тотальный шаблон» в одежде стирает индивидуальность: «Нужно развивать свою самоидентификацию! Мой прадед шил первый мундир Георгию Чичерину, по которому наркома все узнавали. Одежда – это стиль личности!». Модельер шутливо заметил даже, что его еще более далекий пращур Понтию Пилату тогу красным подбоем подшивал.

«…А если серьезно, то 25-30 лет назад Париж был полон ателье, в которых одевались практически все. На этом строилась индустрия. На сегодняшний день я знаю в Париже только три ателье! Увы, они очень невысокого уровня», - говорит кутюрье.

В начале этого года выступления Владимира Викью (Vladimir Viquious) на «Российской недели текстильной и легкой промышленности» шокировали представителей «советской школы моды» и даже вызвали дебаты на Научном симпозиуме, посвященном новейшим отраслевым разработкам. Тогда модельер, предваряя показы своих коллекций детской и подростковой одежды, заявил: «Россия не играет абсолютно никакой роли в мировой индустрии моды!»

В рамках встречи на заводе «Термопол» Владимир Викью рассказал о перспективах сотрудничества и использования инновационных утеплителей Холлофайбер® для авторской одежды Vladimir Viquious. С осени 2017 г. завод «Термопол» предоставит модельеру свои площади для проведения мастер-классов. «Я всегда отмечал и отмечаю ключевую проблему: это отсутствие в стране системы воспитания творческих кадров! Дизайнера и модельера нельзя ломать под шаблон, надо его креативно развивать, предлагая работать, в том числе, например, с такими творческими инновационными материалами, как Холлофайбер®».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.