Товарный знак Холлофайбер® был зарегистрирован в России 13 июня 1997 года, сообщается в пресс-релизе компании «Термопол».

Осенью 2017 года увидит свет издание «Холлофайбер® 20 лет. Главное – внутри!». Оно рассчитано на широкий круг читателей: партнеров и клиентов компании «Термопол», руководителей и менеджеров отраслевых компаний, потребителей продукции Холлофайбер®, интересующихся новыми технологиями и материалами, специалистов по интеллектуальной собственности, маркетологов, студентов и научных работников, занимающихся исследованиями инновационных нетканых материалов в России, и всех тех, кто «неравнодушен к развитию производственного бизнеса в стране».

Значительная часть публикуемой информации откроется читателям впервые. Раскроются и некоторые тайны: о микроволоконных разработках, о маркетинговых шагах, о продукции для спецслужб и силовых структур, о взаимодействии с мега-брендами, такими как Adidas, об этике качестве и социальной философии марки и проекта, которые длительное время не афишировали владельцы проекта. Главная тайна, которую открывает автор истории бренда, – как появился и как развивается сейчас продукт под названием Холлофайбер®, который «сам себя продает».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».