16.05.2017 12:23

Представляем фильм, посвященный прошедшей с 20 по 24 февраля 2017 года Российской неделе текстильной и легкой промышленности.

Её организаторами выступили: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Экспоцентр при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты России и Общественной палаты России.

Уникальное конгрессно-выставочное мероприятие состоит из четырех одновременно проходящих международных отраслевых выставок и обширной деловой программы:

Выставка «Инлегмаш» - Оборудование для производства и обработки текстиля (организатор - Экспоцентр);

Выставка CJF [си джей эф] - Детская мода - Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам (организатор - Экспоцентр);

Выставка Techtextil Russia - Материалы на волокнистой основе, сырьё, оборудование, продукция (организатор - Мессе Франкфурт Рус);

Выставка «Интерткань» - Ткани и текстильные материалы (организатор - Союзлегпром);

4-й Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум 2017»;

XIV церемония вручения национальной отраслевой премии «Золотое веретено-2016».

В конгрессно-выставочном мероприятии приняло участие более 1500 экспонентов и свыше 20 тысяч посетителей-специалистов. Было задействовано 25 тыс. кв. м экспозиционной площади в 8-и павильонах ЦВК «Экспоцентр». За 3 основных дня работы в деловой программе «Недели легпрома» приняли участие более 1500 человек.

Главной темой форума в 2017 году стала межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.

Фильм произведен по заказу Союзлегпрома (Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности) информационным агентством «РИА Мода».

Хронометраж - 00:22:58

Музыка от Pond5. Лицензиат - ООО Креаком (издатель «ИА РИА Мода»).