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Представляем фильм о Российской неделе текстильной и легкой промышленности
16.05.2017 12:23
Представляем фильм, посвященный прошедшей с 20 по 24 февраля 2017 года Российской неделе текстильной и легкой промышленности.
Её организаторами выступили: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Экспоцентр при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты России и Общественной палаты России.
Уникальное конгрессно-выставочное мероприятие состоит из четырех одновременно проходящих международных отраслевых выставок и обширной деловой программы:
В конгрессно-выставочном мероприятии приняло участие более 1500 экспонентов и свыше 20 тысяч посетителей-специалистов. Было задействовано 25 тыс. кв. м экспозиционной площади в 8-и павильонах ЦВК «Экспоцентр». За 3 основных дня работы в деловой программе «Недели легпрома» приняли участие более 1500 человек.
Главной темой форума в 2017 году стала межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Фильм произведен по заказу Союзлегпрома (Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности) информационным агентством «РИА Мода».
Хронометраж - 00:22:58
Музыка от Pond5. Лицензиат - ООО Креаком (издатель «ИА РИА Мода»).
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