По случаю Дня джинсов 501® бренд Levi’s® выпустит пятую серию документального цикла «501® джинсы: истории легенды», сообщается в пресс-релизе компании.

20 мая 1873 года Levi’s® запатентовал первые джинсы, которые изменили моду навсегда. На протяжении 100 последующих лет 501® носили, рвали, резали, латали и стилизовали самыми разными способами. Превратившись в любимый предмет гардероба каждого – начиная от рок-звезд и заканчивая президентами – 501® до сих пор определяют стиль и помогают выразить неповторимую идентичность. Постепенно номер 501 получила целая коллекция моделей, над совершенствованием которых работают во всем мире каждый день.

В этот день бренд объединяет друзей по всему миру в музыкальном ролике 501® с Марией Иваковой, Антоном Лаврентьевым, БэбБуэленс, Нэсом Абрахамом, Джул Вэйбел, Натальей Кабесас, Лукасом Хаммингом.

Помимо этого, 20 мая выйдет пятая серия документального цикла: «501® джинсы: истории легенды». «Джинсы 501®: Истории легенды. Музыка».Цель серии – показать неразрывную связь между историей музыки, брендом Levi’s®и 501®.

20 мая 2017 года в честь дня легендарных синих джинсов Levi’s® выпустит лимитированную коллекцию значков, которые будут дарить при покупке линейки 501 в магазинах бренда. Также приятные сюрпризы смогут получить клиенты Chop-chop, Birdie и Zotman, пришедшие в этот день в джинсах Levi’s.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.