Новая серия показывает «тесную связь, существующую между музыкой и джинсами 501®», сообщается в пресс-релизе бренда.

Первые в истории голубые джинсы Levi’s® 501® с застежкой на пуговицахпоявились 2 мая 1873 года. Стремясь задокументировать влияние легендарных джинсов на историю мировой культуры и их становление иконой моды, Levi’s® создал многосерийный документальный мини-сериал «Джинсы 501®: Истории легенды». Пятая серия фильма появилась 20 мая – в день, когда Levi’s® 501® были запатентованы. Этот день будет впредь называться 501®Day.

Новая серия показывает тесную связь, существующую между музыкой и джинсами 501®. Более 144 лет, с момента своего появления, 501® неизменно присутствовали на мировой музыкальной сцене и за ее пределами. Levi’s® 501® стали неотъемлемой частью образа самых знаменитых музыкантов мира, и сами стали легендой. Еще одна цель фильма – рассказать о том, как различные музыкальные субкультуры изменили мир, каждая по-своему.

В съемках пятой серии приняли участие такие знаменитости как лауреат премии «Грэмми» Соланж Ноулз, рэппер и актер Снуп Догг, кантри-исполнитель Дуайт Йоакам, рэпер Винс Стейпэлс, композитор, певица, художник-визуалист Кило Киш, продюсер Nosaj Thing, известый стилист Карла Уэлч и многие другие – все они подчеркивают важное место музыки в истории развития бренда Levi’s®.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Видео предоставлено компанией.