12.07.2017 22:52

Впервые Президент России Владимир Путин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2017», проходящую с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, сообщается в пресс-релизе ГК «Портновская мануфактура Shishkin».

В числе памятных подарков, врученных Президенту, а также другим VIP-гостям, были спортивные жилеты в виде российского триколора с символикой Made in Ural, выполненной из титанового шелка – сверхпрочного и легкого сетчатого материала на основе титановой нано-нити, которую производят на Урале из местного сырья.

Спортивные жилеты были изготовлены на предприятии Группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin». Важно отметить, что впервые предприятие лёгкой промышленности было представлено на выставке «Иннопром». На стенде ГК «Портновская мануфактура Shishkin» демонстрировалось инновационное оборудование и технологии, используемые на предприятии. Особый интерес гостей вызвала технология 3D-сканирования фигуры, позволяющая моментально и точно снимать размеры и строить виртуальную модель для конструирования изделий.

Дмитрий Шишкин, генеральный директор ГК «Портновская мануфактура»: «На нашем стенде представлена проекция инновационной швейной фабрики uniform atelier, на которой будут размещены промышленные станки отечественного производства, работающие на запатентованном ПО, которое мы разработали и внедрили. Также мы презентуем новые коллекции спортивной одежды, которые разрабатываются и производятся нами для главных спортивных команд уральского региона: «РМК боксинг промоушенс», ФК «Урал», ХК «Автомобилист» и многих других. Нашими заказчиками являются крупные компании и международные корпорации, которые предъявляют особенно жесткие требования к качеству и функциональности производимой одежды, поэтому наше производство оснащено самым современным оборудованием, что позволяет производить спортивную и корпоративную одежду по самым высоким мировым стандартам».

Фотографии предоставлены компанией.