13.07.2017 07:23

Минпромторг договорился с рядом компаний о разработке стандартов для проверки качества текстильных изделий, передает агентство «Прайм».

Сейчас, рассказали изданию в Минпромторге, также прорабатываются возможности включения материалов российского производства в перечень рекомендованных товаров к закупке для предприятий.

По информации отраслевых союзов, в 2016 году зафиксированы существенные сдвиги во взаимодействии между российскими производителями текстильной продукции и госкомпаниями. В 2016 году доля тканей российского производства увеличилась на 11 процентных пунктов, с 35% до 46%, а производство спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) выросло на 40%.

В министерстве отмечают, что в 2017 году тенденция сохраняется – по итогам 4 месяцев производство спецодежды выросло еще на 9,7%, технического текстиля – на 13,4%. Минпромторг отмечает поступательный положительный эффект на повышение спроса продукции легкой промышленности отечественного производства. По итогам 2017 года прогнозируется рост объема российских тканей в закупках госкомпаний до 55%.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов считает, что основой развития легкой промышленности, прежде всего, должен стать рост текстильного производства, «умных» тканей.