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Бренд Triumph объявляет о начале сотрудничества с Джулианной Мур

13.07.2017  09:51

В сентябре 2017 года стартует рекламная кампания первой премиальной линейки Florale немецкого бренда нижнего белья, домашней и спортивной одежды Triumph, лицом которой стала американская актриса Джулианна Мур, сообщается в пресс-релизе компании.

Джулианна Мур. Фотография предоставлена брендом Triumph

«Джулианна - яркий пример утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем, что делает ее идеальной музой для нашей новой премиальной линейки. Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал при поддержке Triumph», - комментирует Сьюзан Маккенна, бренд-директор Triumph International.

Британский фэшн-фотограф Ранкин, который постоянно сотрудничает с брендом, выступил автором кампании, которая является продолжением глобальной кампании бренда Find The One («Найди идеал»).

Основу изысканной коллекции составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с «цветочной» вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

Первая коллекция линейки Florale В России будет представлена эксклюзивно в ТЦ Мега Теплый Стан.

История бренда Triumph началась в 1886 года. Сегодня Triumph International владеет более чем 3600 магазинами нижнего белья, купальников и домашней одежды в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.

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