14.07.2017 08:41

Как говорится в сообщении компании JLL, во втором квартале 2017 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы увеличилась и составила 8,8%, что на 0,4 п.п. выше уровня предыдущего квартала и на 4,2 п.п. ниже аналогичного периода прошлого года.

По словам Оксаны Копыловой, руководителя направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL, ситуация была вполне ожидаема. Ремонтные работы, проводимые на многих центральных улицах, ограничили доступ к магазинам и кафе и снизили количество визитов.

В JLL прогнозируют дальнейшее снижение доли свободных площадей на ключевых улицах Москвы. «Как показывает предыдущая практика, ставки аренды растут в первую очередь на отремонтированных улицах, – отмечает Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. – Рынок в целом сейчас оживился: мы видим интерес ритейлеров и рестораторов к разным торговым коридорам. Это дает основания ожидать дальнейшего восстановления сектора стрит-ритейла. Поэтому снижение ставок аренды на некоторых улицах является временным явлением, которое будет компенсироваться в дальнейшем. В целом мы ожидаем восстановления ставок аренды к концу 2017 года».

Тем временем, по данным международной консалтинговой компании Colliers International, за первое полугодие 2017 года в торговых центрах Санкт-Петербурга произошло сокращение вакантных плозщадей. Ритейлеры открывали новые магазины и увеличивали занимаемые площади в торговых центрах, в то время как новых объектов не появилось. Уже к концу этого года доля вакантных помещений в ТЦ может достигнуть 5%, что является самым низким значением за последние четыре года.

В общей сложности в торговых центрах Санкт-Петербурга за первое полугодие 2017 года открылись 160 новых магазинов, кафе и ресторанов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Ритейлеры, возобновившие развитие еще в прошлом году, перешли к более активной экспансии. При текущих темпах развития операторов уровень вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга может достигнуть минимального значения за последние четыре года – 5% уже к концу 2017 года», – говорит Анна Никандрова, партнер Colliers International Россия.