14.07.2017 08:46

C 10 августа все посылки с AliExpress в Россию станут отслеживаемыми – компания вводит систему обязательного трекинга каждого отправления, сообщает РБК.

«Ранее мы сталкивались с ситуацией, когда покупатели не имели возможности отследить свою посылку неделями. Более того, процент утерянных отправлений среди нерегистрируемых отправлений был значительно выше, — отметил Алекс Васильев, директор по развитию «Цайняо» (логистическая платформа, входящая в Alibaba Group) в России и странах СНГ. — Кроме того, информацию о статусе не мог предоставить и продавец на платформе, так как без маркировки отследить статус было невозможно. Сейчас действия всех сторон будут максимально прозрачными».

По данным «РБК Исследования рынков», AliExpress является самым популярным магазином у россиян.