14.07.2017 08:59

Как заявил исполнительный директор санкт-петербургского Регионального интегрированного центра Максим Баланев С 2011 года регион впервые начал экспортировать больше, чем импортировать.

По оценке РИЦ, экспорт легкой промышленности в Петербурге вырос более чем на 50%. Такие данные на пресс-конференции в Доме журналиста, посвященной анонсу международных мероприятий приоритетного правительственного проекта по легкой промышленности, озвучил Максим Баланев. Он также заявил, что в дальнейшем планируется усилить сотрудничество с Германией в области легкой промышленности. В качестве примера успешного экспортера он привел петербургскую компанию по производству спортивной одежды Red Fox.

В ходе пресс-конференции были подведены первые итоги стартовых мероприятий проекта «Санкт-Петербург - Центр лёгкой промышленности и индустрии моды», передает Piter.tv.