14.07.2017 09:08

В правительстве Тульской области под председательством первого заместителя губернатора - председателя правительства Юрия Андрианова состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Первым вопросом повестки дня стала работа, направленная на установление защитных барьеров на региональном рынке товаров легкой промышленности, говорится в сообщении Единой торговой площадки предприятий легпрома Тульской области.

Как, в частности, отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Пронин, для предотвращения фальсификации продукции в области портале продукции лёгкой промышленности региона. Сайт объединяет 36 производителей одежды и обуви Тульской области (всего более 800 наименований) и имеет специальный сервис заказа. По словам директора Фонда развития промышленности, с момента открытия сайта (май 2017 года) его услугами воспользовались более 2 тысяч посетителей. По данным руководителей предприятий легкой промышленности, благодаря работе электронной площадки уже заключены первые контракты на поставку школьной формы.

К 1 сентября 2017 года на предприятии «Тульский трикотаж» планируется открыть единый центр поставок школьной формы. Работа центра позволит потенциальным покупателям знакомиться с образцами моделей школьной формы в специально организованном шоуруме, производить обмеры для подбора нужных размеров, получать и оплачивать сделанные на электронной площадке заказы. Также на базе центра будут проходить презентации для учебных заведений и профильные совещания.





Впрочем, Юрий Андрианов отметил, что создание центра на базе предприятия не будет достаточно эффективным для обеспечения товарами жителей области, и поручил министерству промышленности Тульской области совместно с комитетом по предпринимательству и потребительскому рынку, а также Фондом развития промышленности изыскать иные варианты размещения торговой площадки. В частности, проработать вопрос реализации продукции через крупные торговые сети, а также на ярмарочно-выставочных мероприятиях.