14.07.2017 09:26

Во втором чтении Госдумой принят законопроект, который расширяет круг организаций легкой промышленности, относящихся к субъектам среднего предпринимательства.

Документ допускает отнесение к среднему бизнесу организаций легпрома, среднесписочная численность работников которых превышает установленное федеральным законодательством предельное значение для средних предприятий, но не превышает уставленное предельное значение по размеру дохода. По действующему законодательству, у среднего предприятия годовой доход не должен превышать 2 млрд рублей, а среднесписочная численность работников — 250 человек, у малого предприятия — 800 млн рублей и 100 человек, у микропредприятия — 120 млн рублей и 15 человек.

Законопроектом правительство наделяется правом установить предельное значение среднесписочной численности работников для таких предприятий. Документ также уточняет, что деятельность, относящаяся к сфере легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов юридического лица.

Изменения в законодательстве позволят оказывать поддержку инвестпроектам по модернизации и созданию новых производств в данной сфере в индивидуальном порядке.