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Бренд Furla предложил своим поклонникам выбрать нового героя для легендарной сумки Metropolis
14.07.2017 13:05
С помощью сайта и социальных сетей Instagram и Facebook поклонники бренда Furla выбирают животное, в которое перевоплотится модный аксессуар из капсульной коллекции Metropolis Jungle 2.0, сообщается в пресс-релизе компании.
Среди вариантов для голосования: «Розовый попугай», окрашенный в желтый и фуксию, «Ягуар» цвета охры и «Белый тигр» в ледяных и ванильных тонах.
Опрос проходит до 17 июля на трёх платформах Furla: на сайте www.furla.com, а также страницах бренда в Instagram и Facebook.
Все модели Metropolis выполнены из высококачественной кожи, окрашены принтами соответствующих животных, а также дополнены мехом енота и кожаными ремешками. Новые модели станут частью коллекции Furla Metropolis Jungle, которая поступит в продажу осенью.
Фотографии предоставлены компанией.
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