14.07.2017 16:23

28 - 30 августа 2017 года в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне, в рамках 3-й Международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань-2017. Осень», проходящей при поддержке Минпромторга России, состоится первый Практикум для участников отрасли легкой промышленности. Организатором мероприятия выступил Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Деловая программа мероприятия подразумевает проведение экспертных сессий и мастер-классов, затрагивающих основную деятельность и процессы производственного предприятия. Программа охватывает наиболее широкий круг актуальных вопросов и задач, с которыми сталкиваются компании, начиная с закупки материалов до размещения товаров на прилавках, сбыт и продвижение бренда.

Мероприятие включает наиболее значимые темы: в производственном блоке - это закупка сырья и таможенные вопросы, автоматизация производства и новые технологии, а также эффективные методы управления предприятием. В финансовом блоке выступят представители Минпромторга России по существующим мерам поддержки, а также банки, лизинговые и факторинговые компании представят информацию о программах финансирования. Также специалистами-практиками будет рассмотрен один самых актуальных вопросов для всех предприятий — это сбыт, маркетинг и продвижение.

В данном маркетинговом блоке будет представлены исследования по текущей ситуации и прогнозам на рынке потребления продукции легкой промышленности. Запланированы специализированные мастер-классы по управлению продажами и эффективными методиками продвижения.

Отдельной темой выделен блок по взаимодействию сетей и производителей. В рамках Практикума предусмотрено проведение второй Торгово-закупочной сессии (ТЗС) и обсуждение лучших практик по выстраиванию эффективной работы между производителями и представителями брендов, торговых сетей. Напомним, что первая Торгово-закупочная сессия с участие производителей отрасли и крупных торговых сетей с успехом прошла в феврале текущего года в рамках проводимой Союзлегпромом «Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017.

В ней приняли участие 15 крупнейших российских и зарубежных торговых сетей (Фамилия, Glance, Sela, Finn Flare, O'stin, Баон, Forward, Модис, Икеа, Дом Виктории Андрияновой, Zara, Твой дом, Метро Кеш энд Керри, сибирская сеть Мария Ра и БТК) и 40 российских производителей, всего было проведено более 150 встреч.

«Организация подобных мероприятий востребована участниками отрасли для повышения собственных компетенций, понимания своего положения на рынке и возможностей дальнейшего развития. Программа построена таким образом, что мероприятие охватывает всю цепочку производственного процесса от поиска и закупки сырья до позиционирования и сбыта продукции конечному потребителю. Каждый процесс рассматривается, поэтапно в разрезе оптимальных вариантов решения различных задач. Уникальность формата заключается и в том, что мероприятие представляет практическую и обучающую направленность, что позволяет получить экспертизу как от профессиональных консультантов, так и успешных российских представителей отрасли. Проведение Деловой программы на площадке выставки «Интерткань» позволяет объединить представителей отрасли, в целях повышения кооперации участников рынка и способствует повышению конкурентоспособности нашей отрасли», - комментирует президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Для работы на практикуме приглашены партнеры мероприятия, имеющие большой опыт работы по представленным темам: Fashion Consulting Group, Fashion Factory, исследовательская компания РБК, факторинговая группа «Прайм», компания «Экспресс RMS», агентство Just Logistics и др.

В организации деловой программы выставки примут участие известные бизнес-консультанты и профессиональные практикующие российские и международные эксперты: Анна Лебсак-Клейманс, Светлана Романова, Ануш Гаспарян, Наталья Чиченова, Инга Микаэлян, Анна Джексон-Стивенс, Ирина Бородавко, Елена Регак, Мария Куликова, Константин Якунин, Майк Миккельборг, Наталья Встовская и др.

К участию в сессиях приглашены российские лидирующие производства и бренды, которые представят свои практические кейсы и примут активное участие в работе сессий (так к участию приглашены российские компании Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Bosco, Фабрика Сударь, Дом Моды Виктории Андреяновой, Vassa&Co, Дом Моды Елены Шипиловой и ряд известных российских и зарубежных компаний отрасли).

По мнению организаторов, важной задачей мероприятия является предоставление равных возможностей представителям отрасли к необходимой информации и лучшим практикам для улучшения бизнес процессов организации и эффективной коммуникацию внутри отрасли.

Приглашаем Вас принять участие в Практикуме.

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ, при обязательной электронной регистрации.

По вопросам организационного участия в Практикуме просьба обращаться к организаторам по телефону: +7(495) 280-15-48, e-mail: info@souzlegprom.ru.

C подробной Деловой программой выставки можно ознакомиться на сайте выставки: www.intertkan.ru