16.07.2017 09:32

Бренд обуви Crocs открыл Pop-up магазин в универмаге «Цветной», где запустил продажи лимитированной коллекции дизайнера Кристофера Кейна Christopher Kane x Crocs, сообщает компания.

В прошлом году британский дизайнер Кристофер Кейн Кристофер создал подиумную линейку Crocs. Следующая, уже доступная коллекция состоит из классических сабо четырех природных оттенков: небесно-голубой, авокадо, охра и черно-белый. Каждая пара выполнена в тигровом стиле и украшена страусиным пером, цветочным джиббитсом (фирменное украшение Crocs) и узнаваемой подписью Кристофера – буквой «К».

«Я всегда был поклонником культовых сабо Crocs, - говорит о своей новой коллекции Кристофер Кейн. - Меня вдохновляет то, что многие считают их “уродливыми” и совсем не женственными, созданными точно не для того, чтобы украшать образ. Для меня лично самое главное в них – это то, что они крайне функциональны и комфортны, и поэтому они мне так нравятся. Я люблю украшать обычные вещи и превращать классические сабо в роскошные. Это самое главное».

Мишель Пул, вице-президент по развитию продукта и маркетингу Crocs, сообщил: «Когда Кристофер Кейн обратился к нам с предложением о коллаборации, мы очень обрадовались возможности совместной работы с такой знаковой фигурой мира моды. Работа с Кристофером подтвердила наши представления о том, что классические сабо невероятно актуальны в современной модной индустрии. Наше партнерство стало потрясающим драйвером для трансформации обычных вещей в нечто нестандартное и превращения чего-то обыденного в доступную роскошь. Все это находит отражение в ключевой философии Кристофера Кейна».

Pop-up store оформлен в необычном экостиле с живыми элементами. Открытие проходило под музыкальные сеты известного московского DJ Даши Малыгиной гости вечера смогли, примерить оригинальные сабо и получить в подарок индивидуальный скетч на крафтовой бумаге.

Сабо коллекции Christopher Kane x Crocs уже доступны в магазинах. Лимитированная коллекция обуви будет доступна только ограниченное время, дополнительные продажи не планируются.

Напомним, что с момента основания в 2002 году компания Crocs продала более 350 миллионов пар обуви в более чем 90 странах по всему миру и входит в десятку крупнейших компаний в сфере производства и продажи повседневной обуви.

Фотографии предоставлены компанией.