16.07.2017 17:31

Компания Santoni представляет новую женскую аксессуарную коллекцию, навеянную сказочным Марокко, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции гармонично сочетаются цвета и материалы, восточные узоры, монисты, монеты, бусины, цепочки…

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.