В коллекции сезона осень-зима 2017/18: свадебные украшения из белого, розового и желтого золота, а также из вермеля (серебро, покрытое золотом).

Бренд Tous основан в 1920 году Розой Ориол (Rosa Oriol) и Сальвадором Тоус (Salvador Tous). Первоначально бренд создавал инновационные украшения, которые отличались от традиционного высокого ювелирного искусства. В последние годы Tous стал lifestyle-брендом, предлагая коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров в сегменте «доступная роскошь». Сегодня Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.

Фотографии предоставлены компанией.