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Акционерное общество «Стокманн» развивает сеть магазинов

16.07.2017  19:18

Акционерное общество «Стокманн» открыло в Казани универмаг Podium Market. До конца года универмаг поменяет вывеску на Stockmann, сообщает пресс-офис компании.

С этой целью АО «Стокманн» приобрело лицензию на бренд Podium Market во всех его зарегистрированных наименованиях сроком на 1 год.

Как сообщил Председатель Совета директоров АО «Стокманн» Яков Панченко: «Мы планируем динамичный рост в России за счет расширения регионов присутствия, а также мультиканального подхода к рынку – развития традиционных и онлайн-каналов продаж. До конца этого года компания рассчитывает открыть два универмага Stockmann, в Москве и Казани, ведутся переговоры в Краснодаре. Сделка с Podium Market позволит расширить ассортимент и укрепить позиции Stockmann на российском рынке в качестве крупнейшего игрока на рынке универмагов».

Компания Stockmann – сеть универмагов, специализирующихся на продаже одежды и товаров для дома. Компания основана в 1862 году в Хельсинки и работает в нескольких европейских странах, среди которых Финляндия, Латвия и Эстония. В России бренд Stockmann представлен уже более 25 лет, начиная с 1989 года.

АО «Стокманн» принадлежит компании Reviva Holdings Limited. На данный момент АО «Стокманн» насчитывает 7 универмагов, пять из которых расположены в Москве, а два других – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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