3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ торговом комплексе Outlet Village Белая Дача открылся магазин торговой марки Loriblu
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В торговом комплексе Outlet Village Белая Дача открылся магазин торговой марки Loriblu

16.07.2017  19:48

Торговая марка Loriblu открыла магазин площадью более 70 квадратных метров на площадке торгового комплекса Outlet Village Белая Дача, сообщает пресс-служба аутлета.

В магазине представлены мужская и женская коллекции обуви и аксессуаров, которые доступны со скидками до 70%.

Магазин ТМ Loriblu. Фотография предоставлена пресс-службой Outlet Village Белая Дача

История торговой марки Loriblu началась в 1970 году. Обувь марки производится на итальянских фабриках региона Марке. Обувь Loriblu представлена сегодня в престижных бутиках по всему миру от Рима до Нью-Йорка, от Лос-Анджелеса до Москвы.

Фотография предоставлена пресс-службой Outlet Village Белая Дача.
Просмотров: 154
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте