16.07.2017 19:48

Торговая марка Loriblu открыла магазин площадью более 70 квадратных метров на площадке торгового комплекса Outlet Village Белая Дача, сообщает пресс-служба аутлета.

В магазине представлены мужская и женская коллекции обуви и аксессуаров, которые доступны со скидками до 70%.

История торговой марки Loriblu началась в 1970 году. Обувь марки производится на итальянских фабриках региона Марке. Обувь Loriblu представлена сегодня в престижных бутиках по всему миру от Рима до Нью-Йорка, от Лос-Анджелеса до Москвы.





Фотография предоставлена пресс-службой Outlet Village Белая Дача.