В сети магазинов Street Beat эксклюзивно появились две модели кроссовок Nike в расцветке Cobblestone.

Модель Nike Air Huarache в расцветке Cobblestone, создана дизайнером Тинкером Хэтфилдом. Она вышла в свет в июне 2017. В ней выдержана традиционная практичность и удобство. Как и в 1991 году, когда модель Huarache впервые была запущена, материал кроссовок сочетает в себе неопреновую и кожаную ткани, позволяя лучше адаптировать кроссовки под индивидуальное строение стопы, что делает обувь максимально комфортной.

Модель Nike Air Force 1, созданная дизайнером Брюсом Килгором, впервые появилась в 1982-ом году. Первыми появились высокие кроссовки (High), предназначенная для игры в баскетбол, для чего необходима фиксация лодыжки игрока. Позднее стали доступны низкие (Low) и средние (Mid) варианты. Сегодня модель Air Force 1 насчитывает более 2 000 цветовых решений.

Nike Air Force One доступны в магазинах сети Street Beat (ТРЦ Европейский, ТРК Атриум и ТРЦ Галерея). Nike Air Huarache можно найти во всех магазинах Street Beat.

Фотографии предоставлены сетью магазинов.