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Две модели кроссовок Nike появились в Street Beat

17.07.2017  14:58

В сети магазинов Street Beat эксклюзивно появились две модели кроссовок Nike в расцветке Cobblestone. 

Модель Nike Air Huarache в расцветке Cobblestone, создана дизайнером Тинкером Хэтфилдом. Она вышла в свет в июне 2017. В ней выдержана традиционная практичность и удобство. Как и в 1991 году, когда модель Huarache впервые была запущена, материал кроссовок сочетает в себе неопреновую и кожаную ткани, позволяя лучше адаптировать кроссовки под индивидуальное строение стопы, что делает обувь максимально комфортной.

Nike Air Huarache. Фотография предоставлена сетью магазинов Street Beat

Модель Nike Air Force 1, созданная дизайнером Брюсом Килгором, впервые появилась в 1982-ом году. Первыми появились высокие кроссовки (High), предназначенная для игры в баскетбол, для чего необходима фиксация лодыжки игрока. Позднее стали доступны низкие (Low) и средние (Mid) варианты. Сегодня модель Air Force 1 насчитывает более 2 000 цветовых решений.

Nike Air Force 1. Фотография предоставлена сетью магазинов Street Beat

Nike Air Force One доступны в магазинах сети Street Beat (ТРЦ Европейский, ТРК Атриум и ТРЦ Галерея). Nike Air Huarache можно найти во всех магазинах Street Beat.

Фотографии предоставлены сетью магазинов.


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