3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиRalf Ringer обновил свой магазин в Outlet Village Пулково
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Ralf Ringer обновил свой магазин в Outlet Village Пулково

17.07.2017  19:28

В рамках глобального «перезапуска» марки в России в Outlet Village Пулково открылся обновленный магазин Ralf Ringer, сообщает компания.

Магазин Ralf Ringer. Фотография предоставлена компанией

Компания провела ребрендинг, что позволило сменить фирменный стиль магазина. Теперь он отражает основные принципы производства: современный стиль обуви, натуральные материалы. Магазин площадью 171 кв. м выглядит современно и функционально

Ralf Ringer – российский обувной производитель и ритейлер. С момента основания компании объем производства вырос в 50 раз: с 30 тыс. пар в первый сезон до более чем 1 млн 800 тыс. пар в 2016 году. Ежегодно Ralf Ringer выпускает две коллекции мужской, женской и детской обуви: весна-лето и осень-зима. У компании 3 собственные фабрики (в Москве, Владимире, Зарайске) и крупнейшая в России сеть дистрибуции (свыше 1000 торговых точек, включая более 120 магазинов фирменной розничной сети).

В Outlet Village Пулково обувь торговой марки Ralf Ringer можно приобрести со скидками от 30% до 70%.

Часы работы Outlet Village Пулково: воскресенье – пятница: 10.00 - 21.00, суббота: 10.00 - 22.00.

Адрес Outlet Village Пулково: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 116
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте