17.07.2017 19:28

В рамках глобального «перезапуска» марки в России в Outlet Village Пулково открылся обновленный магазин Ralf Ringer, сообщает компания.

Компания провела ребрендинг, что позволило сменить фирменный стиль магазина. Теперь он отражает основные принципы производства: современный стиль обуви, натуральные материалы. Магазин площадью 171 кв. м выглядит современно и функционально

Ralf Ringer – российский обувной производитель и ритейлер. С момента основания компании объем производства вырос в 50 раз: с 30 тыс. пар в первый сезон до более чем 1 млн 800 тыс. пар в 2016 году. Ежегодно Ralf Ringer выпускает две коллекции мужской, женской и детской обуви: весна-лето и осень-зима. У компании 3 собственные фабрики (в Москве, Владимире, Зарайске) и крупнейшая в России сеть дистрибуции (свыше 1000 торговых точек, включая более 120 магазинов фирменной розничной сети).

В Outlet Village Пулково обувь торговой марки Ralf Ringer можно приобрести со скидками от 30% до 70%.

Часы работы Outlet Village Пулково: воскресенье – пятница: 10.00 - 21.00, суббота: 10.00 - 22.00.

Адрес Outlet Village Пулково: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1.

Фотография предоставлена компанией.