5-7 октября 2017 года в Рязани пройдет Неделя высокой моды - RZN Fashion
Week-2017, сообщается в пресс-релизе мероприятия.
Организаторами мероприятия выступили:
- Администрация города Рязани;
- Некоммерческое партнерство «Рязанская
областная палата предприятий сферы услуг и ремесел».
Программа
5 октября 2017
Церемония открытия RZN Fashion Week-2017 – в Рязанском государственном
ордена «Знак Почета» областном театре драмы. В программе открытия – показ
коллекций Игоря Чапурина, Наталии Мельяновой, Лилии Гуреевой, Веры Череповой и
других дизайнеров, выступление Тины
Кузнецовой, финалистки проекта «Голос».
6, 7 октября 2017
Конкурсные дни: конкурс молодых дизайнеров, дизайнеров-модельеров, театров
мод и творческих объединений на лучшую коллекцию «RZN Fashion Week -2017»,
Рязанский этап конкурса «Miss Fashion – 2017», Детский день мероприятия «Kid`s
Fashion Day» в ТРЦ «Премьер» и ТЦ «Круиз».
6 октября 2017, вечер
Показ коллекций молодых дизайнеров из Творческой лаборатории Вячеслава
Зайцева и других дизайнеров, выступление коллектива «Лебеди Funk» в Deep Club.
7 октября 2017, вечер
Торжественное закрытие Недели высокой моды в Рязани. В программе – показ
коллекции Ирины Крутиковой, лучших коллекций RZN Fashion Week-2017, награждение
победителей конкурсов, выступление Мариам Мерабовой – финалистки проекта
«Голос» в Deep Club.
Ведущий торжественного закрытия – актер театра и кино Игорь Афанасьев (Москва).
Члены жюри конкурсов (VIP–гости мероприятия):
- Ирина Крутикова (председатель жюри) - заслуженный художник России, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, действительный член (академик) Российской академии
художеств, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член
Союза дизайнеров России, действительный член Ассоциации высокой моды и
прет-а-порте, лауреат Недели высокой моды в Москве — обладатель гран-при
«Золотой манекен», обладатель гран-при Swakara за вклад в развитие мировой моды,
обладательница более 50 высших наград на международных выставках и конкурсах;
- Элина Андросова - Президент Межрегионального объединения домов моды - Центр поддержки и
развития индустрии моды, дизайнер, аналитик моды, член Союза дизайнеров России,
член Союза дизайнеров Москвы, кандидат культурологии, доцент.
- Наталия Мельянова - дизайнер одежды, член Международной ассоциации Союзов дизайнеров, руководитель отделения Fashion Творческого союза
художников России и Международной федерации художников, дважды Лауреат «Кубка
Мэра» Москвы, обладатель Национального приза в области авторской моды,
серебряной медали Президиума Российской академии художеств (РАХ) «За развитие
дизайна» и серебрянной медали Творческого союза художников России;
- Валентина Кузнецова - главный редактор информационного агентства «РИА Мода», Лауреат
Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист,
редактор, издатель» (2013);
- Ирина Каримова - руководитель Интернет-портала FashionEducation.ru и Школы Fashion журналистики
(Москва), руководитель специализации и ст.преподаватель кафедры «Технологии
рекламы и связи с общественностью» Московского политехнического университета,
руководитель Студии дизайн-коммуникаций Московского государственного университета
дизайна и технологии, Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое
веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель» (2014);
- Светлана Костенко, главный редактор журналов «Ателье», «ШиК: шитье и крой», «Diana Moden».
Информационное освещение мероприятия:
информационное агентство «РИА Мода», интернет-портал
FashionEducation.ru, сайт ModaNews.ru, интернет-порталы YA62/Сорока62/7инфо/РЗН
инфо, газета «ТелеСемь», реклама в кинотеатрах, телеканалы ТКР, РенТВ, «Радио
ОК», «Детское радио», «Мещерская сторона», «Новое радио».
Все дни - Видео обозрение мероприятия международным
спутниковым и кабельным телеканалом World Fashion Chanel.