17.07.2017 23:49

5-7 октября 2017 года в Рязани пройдет Неделя высокой моды - RZN Fashion Week-2017, сообщается в пресс-релизе мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили:

Администрация города Рязани;

Некоммерческое партнерство «Рязанская областная палата предприятий сферы услуг и ремесел».

Программа

5 октября 2017

Церемония открытия RZN Fashion Week-2017 – в Рязанском государственном ордена «Знак Почета» областном театре драмы. В программе открытия – показ коллекций Игоря Чапурина, Наталии Мельяновой, Лилии Гуреевой, Веры Череповой и других дизайнеров, выступление Тины Кузнецовой, финалистки проекта «Голос».

6, 7 октября 2017

Конкурсные дни: конкурс молодых дизайнеров, дизайнеров-модельеров, театров мод и творческих объединений на лучшую коллекцию «RZN Fashion Week -2017», Рязанский этап конкурса «Miss Fashion – 2017», Детский день мероприятия «Kid`s Fashion Day» в ТРЦ «Премьер» и ТЦ «Круиз».

6 октября 2017, вечер

Показ коллекций молодых дизайнеров из Творческой лаборатории Вячеслава Зайцева и других дизайнеров, выступление коллектива «Лебеди Funk» в Deep Club.

7 октября 2017, вечер

Торжественное закрытие Недели высокой моды в Рязани. В программе – показ коллекции Ирины Крутиковой, лучших коллекций RZN Fashion Week-2017, награждение победителей конкурсов, выступление Мариам Мерабовой – финалистки проекта «Голос» в Deep Club. Ведущий торжественного закрытия – актер театра и кино Игорь Афанасьев (Москва).

Члены жюри конкурсов (VIP–гости мероприятия):

Ирина Крутикова (председатель жюри) - заслуженный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, действительный член (академик) Российской академии художеств, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России, действительный член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, лауреат Недели высокой моды в Москве — обладатель гран-при «Золотой манекен», обладатель гран-при Swakara за вклад в развитие мировой моды, обладательница более 50 высших наград на международных выставках и конкурсах;

(председатель жюри) - заслуженный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, действительный член (академик) Российской академии художеств, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России, действительный член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, лауреат Недели высокой моды в Москве — обладатель гран-при «Золотой манекен», обладатель гран-при Swakara за вклад в развитие мировой моды, обладательница более 50 высших наград на международных выставках и конкурсах; Элина Андросова - Президент Межрегионального объединения домов моды - Центр поддержки и развития индустрии моды, дизайнер, аналитик моды, член Союза дизайнеров России, член Союза дизайнеров Москвы, кандидат культурологии, доцент.

- Президент Межрегионального объединения домов моды - Центр поддержки и развития индустрии моды, дизайнер, аналитик моды, член Союза дизайнеров России, член Союза дизайнеров Москвы, кандидат культурологии, доцент. Наталия Мельянова - дизайнер одежды, член Международной ассоциации Союзов дизайнеров, руководитель отделения Fashion Творческого союза художников России и Международной федерации художников, дважды Лауреат «Кубка Мэра» Москвы, обладатель Национального приза в области авторской моды, серебряной медали Президиума Российской академии художеств (РАХ) «За развитие дизайна» и серебрянной медали Творческого союза художников России;

- дизайнер одежды, член Международной ассоциации Союзов дизайнеров, руководитель отделения Fashion Творческого союза художников России и Международной федерации художников, дважды Лауреат «Кубка Мэра» Москвы, обладатель Национального приза в области авторской моды, серебряной медали Президиума Российской академии художеств (РАХ) «За развитие дизайна» и серебрянной медали Творческого союза художников России; Валентина Кузнецова - главный редактор информационного агентства «РИА Мода», Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель» (2013);

- главный редактор информационного агентства «РИА Мода», Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель» (2013); Ирина Каримова - руководитель Интернет-портала FashionEducation.ru и Школы Fashion журналистики (Москва), руководитель специализации и ст.преподаватель кафедры «Технологии рекламы и связи с общественностью» Московского политехнического университета, руководитель Студии дизайн-коммуникаций Московского государственного университета дизайна и технологии, Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель» (2014);

- руководитель Интернет-портала FashionEducation.ru и Школы Fashion журналистики (Москва), руководитель специализации и ст.преподаватель кафедры «Технологии рекламы и связи с общественностью» Московского политехнического университета, руководитель Студии дизайн-коммуникаций Московского государственного университета дизайна и технологии, Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель» (2014); Светлана Костенко, главный редактор журналов «Ателье», «ШиК: шитье и крой», «Diana Moden».

Информационное освещение мероприятия:

информационное агентство «РИА Мода», интернет-портал FashionEducation.ru, сайт ModaNews.ru, интернет-порталы YA62/Сорока62/7инфо/РЗН инфо, газета «ТелеСемь», реклама в кинотеатрах, телеканалы ТКР, РенТВ, «Радио ОК», «Детское радио», «Мещерская сторона», «Новое радио».

Все дни - Видео обозрение мероприятия международным спутниковым и кабельным телеканалом World Fashion Chanel.