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В Москве в ТРЦ «Бутово Молл» открылся магазин бренда «Рив Гош»

18.07.2017  00:01

На площади 340 кв.м в ТРЦ «Бутово Молл» открылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош». Это первый магазин сети в районе «Южное Бутово», сообщается в пресс-релизе торгового центра.

Магазин имеет яркий лаконичный дизайн, расширенный ассортимент, он оснащен премиальным оборудованием. «Рив Гош» предлагает своим покупателям более 40 парфюмерных и косметических марок, кроме того, магазин представляет 6 брендов собственного производства бренда: Eva Mosaiс, Easy Spa, Eva Esthetic, Gourmandise и Five elements.

В новом магазине представлены товары сегмента масс-маркет, люксовых брендов, эксклюзивные марки, например, корнеры доступной профессиональной косметики NYX Professional Makeup, Smashbox, натуральная греческая косметика Fresh Line, ароматы Alexander McQueen и пр.

На территории Юго-Западного административного округа Москвы магазины марки «Рив Гош». открыты в четырех районах: это - Северное и Южное Бутово, Теплый Стан и Академический район.

Справочно:

  • ТРЦ «Бутово Молл» - современный многофункциональный торговый центр общей площадью 152,7 тыс. кв. м, из них торговая площадь – 55 тыс. кв. м, расположенный по адресу: Чечерский проезд, 51.
  • Девелопер проекта – ООО «Бутово Молл» - компания была создана в феврале 2010 года для реализации и развития торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл».
  • Управляющая компания – JLL. Компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости.
  • Ко-эксклюзивные агенты по брокериджу: консалтинговые компании Knight Frank и «Магазин Магазинов».

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