18.07.2017 00:01

На площади 340 кв.м в ТРЦ «Бутово Молл» открылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош». Это первый магазин сети в районе «Южное Бутово», сообщается в пресс-релизе торгового центра.

Магазин имеет яркий лаконичный дизайн, расширенный ассортимент, он оснащен премиальным оборудованием. «Рив Гош» предлагает своим покупателям более 40 парфюмерных и косметических марок, кроме того, магазин представляет 6 брендов собственного производства бренда: Eva Mosaiс, Easy Spa, Eva Esthetic, Gourmandise и Five elements.

В новом магазине представлены товары сегмента масс-маркет, люксовых брендов, эксклюзивные марки, например, корнеры доступной профессиональной косметики NYX Professional Makeup, Smashbox, натуральная греческая косметика Fresh Line, ароматы Alexander McQueen и пр.

На территории Юго-Западного административного округа Москвы магазины марки «Рив Гош». открыты в четырех районах: это - Северное и Южное Бутово, Теплый Стан и Академический район.

Справочно: