18.07.2017 15:32

Женскую и детскую коллекции сезона осень 2017 представил бренд Next, сообщается в пресс-релизе компании.

Этой осенью Next обновляет традиционную линейку моделей из женской коллекции, добавив в нее новые направления в дизайне. Источником вдохновения послужили знаковые тенденции прошлых десятилетий: новое прочтение классического стиля позволяет носить в повседневной жизни те вещи, которые ранее были представлены на подиумах. Мужской крой из 90-х гармонично сочетается с женственными силуэтами: блейзеры с выразительными плечевыми вставками, куртки свободного кроя, брюки-трубы, платья-сорочки индивидуального кроя – это детали базового и стильного гардероба от Next.

Женственные рисунки с цветочной тематикой – ключевой элемент дизайна осеннего сезона. Затейливые узоры украшают оборки на блузах и приталенные платья, подчеркивающие фигуру. Основной коллекции стали вещи из плотной шерсти с принтами «шотландская клетка» и «гусиная лапка». Верхняя одежда выполнена в палитре серого, красного, черного и бежевого цветов. Особенно выделяются на общем фоне рубашка в стиле oversize в клетку и изящное пальто с массивным меховым воротником. Элегантный классический тренч – еще один фаворит новой коллекции и обязательный элемент в межсезонном гардеробе любой модницы. Также для переменчивой осенней погоды идеально подойдет пальто с теплой подкладкой на пуху.

Комбинирование разных текстур представлено в самых различных вариациях: вязаные свитера, кардиганы с ассиметричными деталями, джемперы крупной вязки, летящие платья и традиционный плотный трикотаж. Сочетание платьев и рубашек позволяет заново взглянуть на актуальные сезонные тренды.

Текстура и форма – обязательные составляющие всех моделей одежды и аксессуаров. В новой коллекции Next знаковые акценты делаются на деталях, высококачественных тканях и минималистичном дизайне. Элементы отделки, вдохновленные тенденциями 70-х, такие как, кисточки, бахрома и вышивки украшают сумки, ремни и массивные серьги. Сапоги и ботильоны занимают центральное место в осенней коллекции. Пара стильных ботфортов или полусапожек гармонично дополнят теплый и стильный образ.

Новая детская коллекция NEXT, которая вдохновлена классическим стилем 50-х, определенно понравится маленьким модницам. Игривые платья с оборками в ретро-стиле идеально сочетаются с классическим денимом, что позволяет создавать комфортные и стильные образы на каждый день. Платье-сарафан в комплекте с теплым кардиганом цвета слоновой кости и золотыми аксессуарами – удачный вариант для прогулок. Цветовая палитра коллекции состоит из переходных тонов: от насыщенного красного до полупрозрачного голубого. Градиент в основной палитре дополняется нежными акцентами серовато-бежевых оттенков, которые и составляют основу базового гардероба.

Линейка для девочек постарше состоит из изящных хлопковых сарафанов, платьев с запАхом, футболок, которые дополнены принтами с очаровательными единорогами и забавными слоганами. Мягкий трикотаж с необработанными краями, джерси с объемными нашивками комбинируется со светлым денимом. Чайные платья и красивые воздушные блузки этой осенью будут отлично сочетаться с дождевиком или уютным бархатным бомбером.

Для маленьких мальчиков, которые любят исследовать все новое, Next приготовил веселые наряды с нашивками и принтами любимых динозавров, космических кораблей и ракет. Цветовая палитра коллекции выполнена в оттенках хаки, терракотового и древесного угля, смешанного с нейтрально бежевой гаммой, и поможет добавить немного Индианы Джонса в осенний гардероб маленьких стиляг.

Фотографии предоставлены брендом Next.