18.07.2017 16:15

17 июля с.г. о своем выходе из состава Ассоциации российских банков (АРБ) официально объявили Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк. Подписанное главами этих кредитных организаций совместное заявление разослано в СМИ и ведомства Альфа-банком, сообщается в пресс-релизе Союзлегпрома.

В документе отмечено, что «...в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации. Формируемые в ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию с Банком России и государственными органами». Вдобавок, «...зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации».

По мнению члена Общественной Палаты РФ, президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, « ситуация связана не с планами этих банков и, в целом, банковского сообщества изменить свое отношение к отраслевым проблемам. То есть, не с намерениями смягчить условия кредитования перерабатывающих отраслей и увеличить объемы их кредитования. Хотя кардинально эти вопросы не решались в рамках АРБ. Видимо, такой ход ряда крупных банков связан, образно говоря, с «вариантами перераспределения» влияния в АРБ. И, поскольку они не удались, упомянутые - наиболее весомые игроки на банковском рынке - вышли из ассоциации. Скорее всего, они сформируют свою коллективную ассоциацию. Тем временем, «кредитный голод» текстильной и других перерабатывающих отраслей сохраняется».

«Напомню,- продолжил Андрей Разбродин, - что ключевыми вопросами в перерабатывающем секторе остаются, в том числе, нехватка финансовых средств у предприятий и растущие начальные издержки для организации бизнеса. В такой ситуации, отраслям/предприятиям весьма непросто обрести свою нишу на рынках. Тем более, что «ахиллесовой пятой» перерабатывающих отраслей остаётся - фактически с начала 1990-х - без преувеличения, 100%-ная недоступность банковского кредитования. Если точнее, реальные кредитные условия со стороны банков, остаются едва ли не губительными для предприятий. И потому способны, в случае принятия этих условий, за короткое время обанкротить предприятия текстильной и многих других «ненефтегазовых» отраслей.

В этой связи, будет ли создана новая банковская ассоциация в составе структур, покинувших АРБ, и какую она будет проводить кредитную политику в отношении перерабатывающего сектора - пока неясно. Во всяком случае, отраслевые сообщества готовы, как и прежде, к конструктивному диалогу по упомянутым и смежным вопросам с банковскими пулами».