18.07.2017 16:46

Увидела свет новая коллекция бренда Sorry, i’m not, сообщается в пресс-релизе бренда.

Создатели коллекции сопроводили ее следующим текстом: «С каждым сезоном мы постепенно рисуем, ищем свою эстетику. Из первого сезона Sorry, I'm not мы узнали, что наш герой борец за добро и справедливость. Во втором мы поняли, что нам не жаль, иногда не до компромиссов. И мы жалим в самое сердце. Героем третьего стали ведьмы - те, кто отличаются от всех на столько, что их хотят сжечь за их непохожесть. Что же будет в четвертом? Мы понимаем, что наш герой всегда с другой планеты, точнее даже из другой реальности. Из несуществующего идеального мира, утопии. 4 уровень сложности».

Название коллекции Level_4: Utopia. «Мир Утопии, сообщается в пресс-релизе бренда, - это параллельная реальность, мир будущего, где корсетное платье из свитшота становится повседневным. Олимпийка превращается в вечернее платье. Вдохновением послужили японский sci-fi, фильм «Равные» с Кристен Стюарт, «Эквилибриум» и сериал «Утена» и музыка Sohn и The Acid. Основным направлением мы по прежнему оставляем спорт-шик».

Четвертая по счету подиумная коллекция бренда Sorry, I’m not. В связи с тем, что весной сезонная коллекция не была показана, то коллекция Level_4: Utopia – сдвоенная: первая часть - это осень-зима 2017/18, вторая часть - весна-лето 2018.

Показ всей коллекции пройдет осенью. Площадка пока держится в секрете, но точно не в рамках недель мод.

Бренд Sorry, I'm Not основан в начале 2013 года группой художников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фотографии предоставлены брендом.