18.07.2017 19:12

Коллекция Uniqlo and JW Anderson осень/зима 2017 состоит из 33 моделей мужской и женской одежды, говорится в пресс-релизе компании.

Стилистической особенностью новой линейки является английская классика, сочетающая смелую эстетику графического дизайна, присущую JW Anderson, и высокий уровень качества, кроя и функциональности Uniqlo. В результате такого сочетания появилась коллекция, которая вобрала в себя лучшие черты английского стиля, который, являясь одновременно традиционным и современным, позволяет создавать мужские и женские вещи для всех возрастов на каждый день, - сообщается представителями колоборации.

Ключевую роль в коллекции играет дизайн, в частности такой классического предмета гардероба, как двубортный тренч с поясом, стеганая куртка из смешанных шерстяных тканей, исландский свитер и шарф в полоску. В тренче Uniqlo и JW Anderson акцент сделан на клетчатой подкладке. В некоторых пуховиках, рубашках и сумках-тоут также используется клетчатая ткань. Новая линейка включает в себя изделия с оторочкой, трикотажные изделия и палантины ярких цветов, а также блузки и юбки с оборками. В таких изделиях, как стеганая куртка из смешанных шерстяных тканей и сумка-тоут, имеется накладной карман из кожезаменителя с логотипом в виде якоря, созданным под влиянием JW Anderson.

Все 33 модели коллекции сделаны из традиционных английских материалов в сочетании с фирменными тканями Uniqlo. В коллекции присутствуют твидовые пальто с характерным переплетением «ломаная саржа» и рубашки из высококачественной хлопчатобумажной ткани, которые дарят ощущение естественного комфорта, а также трикотажные изделия из высококачественной мериносовой шерсти, придающие образу элегантность и роскошный шик.

Еще одной характерной особенностью коллекции является силуэт. В линейку включены длинные пальто с модными пуговицами и поясом, оформленные в стиле жакета, которые создают современный, изящный и утонченный образ и позволяют использовать принцип многослойности при создании образа. Частью коллекции стали также водолазки свободного кроя и трикотажные платья oversize.

Одной из главных задач дизайнеров было предложить покупателям максимально теплую одежду. Среди предметов, рассчитанных на холодное время года, можно отметить шарфы и пуховики, произведенные с использованием технологии сохранения тепла Heattech. Ребристые манжеты и специальная тесьма для молнии позволят не снимать перчатки в зимнее время.

В конце сентября коллекция будет представлена в России.

Фотографии предоставлены компанией.