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Бутик Tous открылся в Анапе
18.07.2017 21:29
В июле в Анапе в торговом центре «Красная Площадь» состоялось открытие бутика Tous, сообщается в пресс-релизе компании.
В бутике представлены актуальные коллекции ювелирных изделий и часов, а также сумки, аксессуары, солнцезащитные очки и парфюмерия.
Бренд Tous основан в 1920 году Розой Ориол (Rosa Oriol) и Сальвадором Тоус (Salvador Tous). Первоначально бренд создавал инновационные украшения, которые отличались от традиционного высокого ювелирного искусства. В последние годы Tous стал lifestyle-брендом, предлагая коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров в сегменте «доступная роскошь». Сегодня Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.
Фотография предоставлена компанией.
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