18.07.2017 21:29

В июле в Анапе в торговом центре «Красная Площадь» состоялось открытие бутика Tous, сообщается в пресс-релизе компании.

В бутике представлены актуальные коллекции ювелирных изделий и часов, а также сумки, аксессуары, солнцезащитные очки и парфюмерия.

Бренд Tous основан в 1920 году Розой Ориол (Rosa Oriol) и Сальвадором Тоус (Salvador Tous). Первоначально бренд создавал инновационные украшения, которые отличались от традиционного высокого ювелирного искусства. В последние годы Tous стал lifestyle-брендом, предлагая коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров в сегменте «доступная роскошь». Сегодня Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.

Фотография предоставлена компанией.