18.07.2017 23:37

Компания «Ат Десайн» выступила профильным партнером мастер-класса «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета, направления», который проводит студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», сообщается в пресс-релизе организаторов.

Две успешные российские компании предоставят участникам и посетителям ярмарки информацию по наиболее динамично развивающейся сфере индустрии моды – текстильному дизайну в двух направлениях, с одной стороны, как создать продающийся дизайн для ткани с актуальными трендами, с другой стороны, как практически осуществить печать.

«Ат Десайн» специализируется на поставках материалов и оборудования от ведущих мировых производителей. Отличительная особенность компании – ориентированность на развитие качественного печатного производства в России. Поэтому ее клиенты, помимо материалов и оборудования, получают поддержку профессиональных технологов трафаретной печати.

Напоминаем, что мастер-класс «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета и направления», который проведет Анастасия Ежова, руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, пройдет 30 августа 2017 года.

Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк).

49-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 29 августа по 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Фотография предоставлена компанией «Ат Десайн».