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Бренд Mandarina Duck представляет новую коллекцию сумок, рюкзаков и чемоданов

19.07.2017  20:34

Коллекция Mandarina Duck сезона осень-зима 2017/18 состоит из нескольких оригинальных инновационных линеек: линия You, моно-коллекция Urban Leather, линейка Patch Duck, коллекция Joy, а также новые модели в категории Travel, сообщается в пресс-релизе компании:

  • Для создания коллекции Joy были использованы мягкие и легкие материалы, также представлен рождественский вариант, выполненный из металлизированной экокожи и нейлона.
  • Линейка Patch Duck представляет разноцветные клатчи из экокожи. Они выполнены в пастельных цветах, на контрасте с живыми и яркими картинками.
  • Линия YOU – при её создании дизайнер Эмануэле Маджента (Emanuele Magenta) был вдохновлен серией Tank 90-х годов, в которой использовались резиновые материалы и минималистичные формы. Дизайнер взял за основу сумки-унисекс из этой серии Tank и сделал их более женственными, создав абсолютно новую модель с изысканным, современным стилем и смелым характером.
  • Urban Leather – моно-коллекция, в ней представлена вместительная и функциональная модель сумки из кожи, которая носится через плечо или как рюкзак, переднее отделение сумки отстегивается, оно может использоваться в качестве самостоятельной сумочки с бумажником.
  • В категории Travel представлена революционная модель чемодана на колесиках Popsicle: в новой коллекции внутренние модули легко превращаются в рюкзак, объемную сумку или портфель.

Mandarina Duck также представляет культовые модели, воплощенные в новых цветовых палитрах: Touch Duck, Hera 3.0, Mellow, MD20 и линейка чемоданов Logoduck.

Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.

Изображения представлены компанией.

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