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Бренд Mandarina Duck представляет новую коллекцию сумок, рюкзаков и чемоданов
19.07.2017 20:34
Коллекция Mandarina Duck сезона осень-зима 2017/18 состоит из нескольких оригинальных инновационных линеек: линия You, моно-коллекция Urban Leather, линейка Patch Duck, коллекция Joy, а также новые модели в категории Travel, сообщается в пресс-релизе компании:
Mandarina Duck также представляет культовые модели, воплощенные в новых цветовых палитрах: Touch Duck, Hera 3.0, Mellow, MD20 и линейка чемоданов Logoduck.
Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.
Изображения представлены компанией.
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