19.07.2017 21:49

В ТРЦ «Радуга» (Санкт-Петербург) открылся магазин «Гранд Дефиле» нового формата, сообщается в пресс-релизе компании.

В России уже работает 81 магазин «Дефиле» со средней площадью 70 кв. м . Открытый в новой концепции магазин имеет площадь 500 кв. м , что позволило значительно расширить торговый зал. Таким образом, появилась возможность представить больше товарных категорий.

В «Гранд Дефиле» представлены:

женское белье,

купальники,

повседневная, домашняя и пляжной одежда,

обувь,

аксессуары,

чулочно-носочные изделия,

бижутерия,

парфюмерия,

косметика,

товары для дома.

«Формируя концепцию «Гранд Дефиле», мы ставили цель создать магазин, в котором современная городская девушка сможет найти для себя абсолютно все: от белья, одежды и аксессуаров до средств по уходу за собой и приятных полезных мелочей для дома», -заявила Елена Смородина, президент ООО «РозТех».

Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.

Фотографии предоставлены компанией.