3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиМагазин «Гранд Дефиле» нового формата открылся в Санкт-Петербурге
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Магазин «Гранд Дефиле» нового формата открылся в Санкт-Петербурге

19.07.2017  21:49

В ТРЦ «Радуга» (Санкт-Петербург) открылся магазин «Гранд Дефиле» нового формата, сообщается в пресс-релизе компании.

В России уже работает 81 магазин «Дефиле» со средней площадью 70 кв. м. Открытый в новой концепции магазин имеет площадь 500 кв. м, что позволило значительно расширить торговый зал. Таким образом, появилась возможность представить больше товарных категорий.

Фотография предоставлена сетью магазинов «Гранд Дефиле»

В «Гранд Дефиле» представлены:

  • женское белье,
  • купальники,
  • повседневная, домашняя и пляжной одежда,
  • обувь,
  • аксессуары,
  • чулочно-носочные изделия,
  • бижутерия,
  • парфюмерия,
  • косметика,
  • товары для дома.

«Формируя концепцию «Гранд Дефиле», мы ставили цель создать магазин, в котором современная городская девушка сможет найти для себя абсолютно все: от белья, одежды и аксессуаров до средств по уходу за собой и приятных полезных мелочей для дома», -заявила Елена Смородина, президент ООО «РозТех».

Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 104
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте