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Магазин «Гранд Дефиле» нового формата открылся в Санкт-Петербурге
19.07.2017 21:49
В ТРЦ «Радуга» (Санкт-Петербург) открылся магазин «Гранд Дефиле» нового формата, сообщается в пресс-релизе компании.
В
России уже работает 81 магазин «Дефиле»
со средней площадью
В «Гранд Дефиле» представлены:
«Формируя концепцию «Гранд Дефиле», мы ставили цель создать магазин, в котором современная городская девушка сможет найти для себя абсолютно все: от белья, одежды и аксессуаров до средств по уходу за собой и приятных полезных мелочей для дома», -заявила Елена Смородина, президент ООО «РозТех».
Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.
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