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U.S. Polo Assn. проведет #USPAOutdoors в парке «Сокольники»
20.07.2017 00:12
22 июля в парке «Сокольники» американский бренд одежды U.S. Polo Assn. (USPA) установит инсталляцию, в рамках которой
каждый желающий сможет попробовать себя в игре в поло, а также выиграть
брендированные сувениры, катание на лошади или одну из 10 футболок-поло
Бренд U.S. Polo Assn., чья история восходит к 1890 году, изначально специализировался на производстве одежды для игроков в конное поло – представителей элиты общества и аристократов. Одежда была одновременно стильной и практичной. Несмотря на то, что сейчас коллекции доступны более широкому кругу покупателей, бренду удалось сохранить все тот же подлинный стиль и непреодолимую волю к победе. В эту субботу U.S. Polo Assn. предлагает всем желающим сыграть в упрощенную версию игры конного поло в парке «Сокольники». C 12:30 до 17:30 в игровой зоне инсталляции каждый посетитель парка сможет примерить на себя роль всадника и ощутить амбиции и азарт этой благородной игры. Кроме того, будет работать фотозона, оборудованная такими атрибутами игры, как шлемы, поло-клюшки, кубки. Без лошади здесь, конечно, не обойдется.
В качестве приза победители игровой зоны получат брендированные сувениры или смогут прокатиться на лошади.
Любой посетитель парка также может принять участие в розыгрыше легендарных базовых футболок поло U.S. Polo Assn. – для этого достаточно сделать фотографию в брендированной фотозоне или любой другой части инсталляции, выложить фото в Instagram до 12:00 часов дня 23 июля включительно и не забыть упомянуть под фото официальную страницу бренда в России @USPoloAssnRus и хэштег #USPAOutdoors. Десять счастливчиков, ставших победителями фото-конкурса, будут названы 23 июля.
Изображение предоставлено компанией.
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